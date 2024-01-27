Штати та союзники зосередяться на посиленні України та її армії.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки України. Вона має зменшити акцент на деокупації захоплених РФ територій й зосередитись на допомозі у відбитті нових ворожих наступів. Ключовим буде зміцнення Збройних сил та економіки України.

Як пише The Washington Post, цей план різко відрізняється від минулорічного. Тоді Штати та союзники направляли в Україну тренерів та сучасне обладнання, щоб швидко відтіснити російські війська. Тепер же ідея полягає у тому, щоб Україна утримала свої позиції і стала сильнішою до кінця року.

Як зазначається, плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпекову та економічну підтримку - як з огляду на необхідність, враховуючи "невтішні результати минулорічного контрнаступу і переконання, що аналогічні зусилля цього року, ймовірно, принесуть такий самий результат, так і як демонстрація непохитної рішучості президенту Росії Володимиру Путіну".

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За даними видання, кожна сторона готує документ з конкретними зобов'язаннями терміном до десяти років. Зокрема, угода з Британією передбачає внесок у "морську безпеку, повітряний простір, протиповітряну оборону, артилерію і бронетехніку" України, а також фіскальну підтримку і доступ до її фінансового сектору. Наступна угода, ймовірно, буде підписана з Францією.

"Цієї весни адміністрація сподівається оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, над якими зараз працює Державний департамент з благословення Білого дому - за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярд доларів буде схвалений непоступливим Конгресом", - пише видання.

Гарантії від США

За словами американських чиновників, документ включатиме:

підтримку короткострокових військових операцій;

розбудову майбутніх ЗСУ, здатних стримувати агресію РФ;

конкретні обіцянки та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову та експортну базу України;

обіцянки, які сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.

Крім того, ця угода залишиться перспективною, навіть якщо Дональд Трамп знову стане президентом США. Водночас ця стратегія не полягатиме лише в "побудові оборонних окопів". Західні партнери сподіваються, що цього року Україна не втрачатиме території і зосередиться на тактиці, яка вже показала себе ефективною. Вона передбачає:

обстріли на великі відстані, зокрема, французькими крилатими ракетами;

стримування Чорноморського флоту РФ для захисту морського транзиту з українських портів;

зв'язування окупаційних сил у Криму за допомогою ракетних ударів і диверсійних спецоперацій.

Крім того, американці сподіваються на початок переговорів між Україною та РФ. Однак не очікують, що Путін буде налаштований на діалог цього року, оскільки розраховує на перемогу Трампа й зменшення допомоги Україні.

"Трамп, який давно заявляє про особливі відносини з Путіним, кілька місяців тому сказав, що якщо він повернеться в Білий дім, то "вирішить цю війну за один день, за 24 години". У телевізійному інтерв'ю минулого тижня Зеленський назвав цю заяву "дуже небезпечною" і запросив Трампа до Києва, щоб поділитися будь-яким планом, який той може мати", - додає видання.

Гарантії безпеки для України

12 січня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Лондон надасть Києву 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги, допомагатиме в обміні розвідданими, військовій підготовці та оборонно-промисловій співпраці.

Посол США в Україні Бріджит Брінк анонсувала, що Вашингтон теж хоче підписати угоду про гарантії безпеки Україні.

22 січня стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України.

25 січня УНІАН повідомляв, що незабаром Німеччина й Україна можуть погодити двосторонню угоду про гарантії безпеки. Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній прес-конференції із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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