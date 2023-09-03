У Державній прикордонній службі України відреагували на нещодавній інцидент із гвинтокрилом на кордоні Польщі та Білорусі. До усіх заяв Білорусі треба ставитися уважно, зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює різними темами… по різних напрямках кордону із країнами, з якими вона межує. Тому треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни…", - сказав він.
Демченко також нагадав про нагнітання з боку Білорусі щодо ситуації з мігрантами. Адже саме з території Білорусі вони намагаються незаконно перетнути кордон та потрапити до європейських країн. Водночас Білорусь постійно звинувачує Захід у міграційній кризі.
"Якщо говорити про нашу ділянку кордону… То ми не фіксуємо за останній час жодних спроб створити якусь провокацію з боку Білорусі. Але попри все, підрозділи Держприкордонслужби та інших складових Сил оборони… добре розуміють, наскільки небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію... Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації", - сказав Демченко.
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Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому білоруські прикордонники заявили, що з боку польського села Мостовляни кордон Білорусі перетнув вертоліт, який потім полетів назад. Білоруси опублікували відео із гвинтокрилом та наголошують, що нібито йдеться про польський Мі-24.
Згодом польська сторона спростувала цю заяву Білорусі, заявивши, що це провокація та брехня. Своєю чергою, активісти та аналітики вважають, що кордон Білорусі міг перетнути саме білоруський вертоліт.