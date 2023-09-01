У зв'язку з інцидентом в МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах Польщі в Білорусі.

Білоруські прикордонники нібито зафіксували порушення повітряного простору країни з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області.

ЦПК РБ опублікував відео, на якому видно як вертоліт перетинає білорусько-польський кордон в районі польського села Мостовляни.

Стверджується, що на відео польський вертоліт Мі-24, який, як заявляє ЦПК, 1 вересня порушив кордон і "залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад".

На опублікованому відео видно саме повернення вертольота на територію Польщі, при цьому, в першому кадрі вертоліт знаходиться в ≈260 метрах від кордону з Польщею.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку з інцидентом в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах Польщі в Білорусі Войцех Філімович. У МЗС Білорусі захотіли від Варшави "відповідних роз'яснень та проведення ретельного розслідування інциденту".

Напруженість на білорусько-польському кордоні

Раніше глава польського МВС Маріуш Камінський пригрозив Мінську, що в разі виникнення "критичного інциденту" на кордоні Польща і країни Балтії повністю "відріжуть" Білорусь від Європи.

1 серпня 2023 року два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польща. Ці борти брали участь у військових навчаннях поблизу кордону.

Як повідомила прес-служба польського Міністерства оборони, білоруська сторона попередньо повідомила Варшаву про проведення навчань. При цьому раніше у відомстві заперечували факт перетину кордону білоруськими вертольотами.

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