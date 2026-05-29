РФ почала більше тиснути на Білорусь: у ДПСУ попередили про можливі сценарії

Наразі ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент може їх перекинути у Білорусь, повідомив Демченко.

Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, у подальшому можливі провокації і навіть не виключене вторгнення. Про це пише Радіо Свобода.

Як пояснив Демченко, ще з 2022 року Білорусь по напрямку кордону з Україною тримає невелику кількість своїх підрозділів, які періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.

"Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України", - заявив речник ДПС.

Відео дня

Він припустив, що "в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону". Також "не можна виключати і вторгнення".

Разом із тим, наголосив Демченко, ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.

Втягнення Білорусі у війну

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія намагається сильніше втягнути Білорусь у війну. Він розповів, що "відбулись додаткові контакти" між росіянами та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, які мають на меті "переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій". Як зазначав Зеленський, "Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі - або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО - саме з території Білорусі.

Сам Лукашенко пояснив, що Білорусь вступить у війну проти України лише у разі, якщо країна зазнає "агресії". Диктатор запевнив, що в Білорусі "не збираються" втягуватися у війну, тому що "в цьому немає ніякої необхідності, ні цивільної, ні військової".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія може використати Білорусь для ударів по трасі М-06 Київ-Чоп. Коментуючи заяву секретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича, який повідомив про нібито 116 випадків перетину українськими безпілотниками білоруського кордону, в ISW зазначили, що вона може бути використана Москвою як виправдання для запуску ударних дронів з Білорусі по українських об’єктах, зокрема в західних регіонах. Йдеться, зокрема, про можливість атак по критичній інфраструктурі та логістичних маршрутах, включно з трасою М-06 Київ-Чоп та залізничними шляхами, що з’єднують Україну з Польщею.

Вас також можуть зацікавити новини: