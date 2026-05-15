Росія намагається сильніше втягнути Білорусь у війну: Зеленський попередив про загрозу

Росія розглядає варіант проведення операцій з території Білорусі проти Чернігівсько-Київського напрямку.

Президент України Володимир Зеленський розповів про зусилля Російської Федерації ще більше залучити Білорусь у війну проти України. Про це глава держави повідомив за підсумками наради з керівниками Генерального штабу ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та СБУ

Як наголосив президент, продовжується фіксація російських намагань більшого втягнення Білорусі у війну проти України.

"Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі - або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО - саме з території Білорусі", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.

"Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці", - повідомив Зеленський.

Білорусь і війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі проводять мобілізацію, готуючи країну до можливої війни. За особистою вказівкою Лукашенка ще 16 січня білоруські війська "підняли по тривозі" для масштабної та несподіваної перевірки їхніх бойових спроможностей.

Також повідомлялось, що під час останньої масштабної повітряної атаки на західні області України дуже імовірно, що Росія керувала дронами з території Білорусі.

