Рашисти шукають держслужбовців, представників ЗСУ, СБУ та поліції.

Поблизу Маріуполя діють чотири фільтраційні табори. Доля тих, хто не проходить перевірку, невідома.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у Facebook.

За її словами, "фільтрація" депортованих з тимчасово окупованих територій України громадян триває по декілька днів.

Спершу українці змушені пройти декілька блок-постів з ретельною перевіркою документів. У самих таборах вони піддаються багатогодинним допитам, перевірці документів, телефонів, особистих речей, їх фотографують та знімають відбитки пальців.

"Рашисти ретельно шукають державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції. За результатами "фільтрації" тим, хто її пройшов, видаються відповідні папірці. Доля громадян, які не пройшли "фільтрацію" невідома", - повідомляє Денисова.

Також українців обшукують та змушують проходити перевірку на кордоні РФ, а співробітники ФСБ допитують їх кілька годин.

Аналогічні процедури проходять і українці, які намагаються виїхати до інших країн через окупований Крим.

"Евакуйованих" українців доправляють до депресивних північних регіонів рф. 21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили у школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю", - відзначила вона.

У Росії заявляють, що українці мають "проблеми з російською мовою", тому дітей збираються навчати за "спеціальною" програмою.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ.

"Запровадження таких виснажливих та принизливих процедур під час так званої "евакуації" та примусова депортація українців є грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали примусову мобілізацію на окупованих територіях півдня України.