Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон "Про віртуальні активи", який запускає легальний ринок віртуальних активів в Україні.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні і виводимо криптосектор з тіні", - зазначив він.
За словами Федорова, з початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За три тижні війни криптофонд України зібрав понад 54 млн доларів в криптоактивах.
"Зміни, які очікуються з новим законом: легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі; банки відкриватимуть рахунки для кріптокомпаній; українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах; держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи", - пояснив міністр.
Він підкреслив, що крипторинок - один з найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до 3 трлн доларів.
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