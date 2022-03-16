Криптофонд України зібрав понад 54 млн доларів в криптоактивах.

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон "Про віртуальні активи", який запускає легальний ринок віртуальних активів в Україні.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні і виводимо криптосектор з тіні", - зазначив він.

За словами Федорова, з початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За три тижні війни криптофонд України зібрав понад 54 млн доларів в криптоактивах.

"Зміни, які очікуються з новим законом: легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі; банки відкриватимуть рахунки для кріптокомпаній; українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах; держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що крипторинок - один з найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до 3 трлн доларів.

Війна проти України: