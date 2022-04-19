За його словами, у РФ не залишилося солдатів в оперативному резерві.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія задіяла останні оперативні резерви.

Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Треба зрозуміти дуже просту річ – резервів у Росії немає. Все, це останній оперативний резерв зараз іде в топку у напрямку Гуляйполя та Слов'янська і Краматорська від Ізюма. Все, це все. Вони, звісно, будуть когось збирати, підпригувати та пищати. Але треба розуміти, що це будуть максимум пузаті чоловіки, яких зняли з диванів та озброїли зброєю 60-х років", - сказав Арестович.

За його словами, якщо ці солдати не будуть в боєготовому стані, то їм доведеться переходити в оборону.

"Річ у тому, що ось ці хоробрі 35-40 тисяч, яких зараз вони в топку кидають, от якщо вони закінчаться і прийдуть у не боєготовий стан, то російська армія буде змушена переходити до оборони по всій лінії фронту. У них немає ніяких більше варіантів. Причому це сумна оборона, якщо хтось перейде в наступ, наприклад, українці, то у них не буде особливо оперативних резервів купірувати наші можливі прориви", - зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські війська почали битву за Донбас.