Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

На Донбасі фіксуються ознаки початку наступальної операції з боку Росії.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook. Тривають ракетно-бомбові удари окупантів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності військ противника не відзначено", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку угруповання РФ, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. Очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Белгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійські підрозділів.

Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.

На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя України, а також ведення розвідки.

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