У США впевнені, що Росія все ще поповнює сили та готується до потужної наступальної операції.

Наступальні операції окупантів в районі Ізюма та Донецька є "прелюдією до більш масштабних атак".

Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, інформує "Радіо Свобода".

"Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції почалися на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій", – заявив високопосадовець.

Щодо стратегії наступу РФ чиновник зазначив, що йдеться про змішаний підхід. Росія, ймовірно, здійснюватиме повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури.

"Вони продовжують поповнювати свої сили, доукомплектовуючи підрозділи. За останні 24 години вони додали ще 2 батальйонні тактичні групи. Зараз ми нараховуємо їх 78 всередині України", – зазначив чиновник Пентагону.

Нова фаза війни: прогнози Пентагону

США і НАТО оцінили, що українські сили дуже ефективно використали вже надіслане озброєння проти ЗС РФ, наголосили в Пентагоні.

Частиною цього успіху стала адаптація військ до децентралізованого командування й управління, що дозволило молодшим командирам ухвалювати важливі рішення на полі бою без попереднього дозволу у вищого керівництва.

Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої.

За його словами, Україна підготувала окопи, протитанкові засади й багато іншого напередодні неминучої битви, проте у росіян досі перевага у воєнних технологіях і загальній військовій потужності.

Росія зосередила свій удар по Донбасу, щоб потім перейти до "масового наступу".

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