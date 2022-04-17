Українські бійці відбили 5 ворожих атак.

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили 60 окупантів.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" у Facebook.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак", - сказано у повідомленні.

У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 60; танків – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 3; АТ – 3; вертольотів – 1.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області десантники знищили колону російських морпіхів та 5 танків.

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