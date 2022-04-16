Сьогодні заступника командувача 8-ю армією Володимира Фролова поховали в Санкт-Петербурзі.

16 квітня в Петербурзі поховали заступника командувача 8-ю армією, генерал-майора Володимира Петровича Фролова.

Як заявив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, Фролов "поліг смертю хоробрих" в боях "з українським противником", пише російське видання "Фонтанка.ру".

Похорон пройшов на Серафимівському кладовищі з військовими почестями.

Зазначається також, що 12 квітня в Петербурзі поховали підполковника Міраса Башакова, ліквідованого в Україні.

Втрати Росії в Україні

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що в Росії поховали більше військових, загиблих в Україні, ніж офіційно визнали.

За даними Генштабу ЗСУ, українські сили оборони ліквідували приблизно 20 тисяч окупантів. Знищено також понад 750 танків і 160 винищувачів.

У березні стало відомо про ліквідацію Збройними силами України російського генерал-майора Андрія Колеснікова. У 2021 році він став командувачем 29-ї армії Східного військового округу.

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