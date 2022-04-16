16 квітня в Петербурзі поховали заступника командувача 8-ю армією, генерал-майора Володимира Петровича Фролова.
Як заявив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, Фролов "поліг смертю хоробрих" в боях "з українським противником", пише російське видання "Фонтанка.ру".
Похорон пройшов на Серафимівському кладовищі з військовими почестями.
Зазначається також, що 12 квітня в Петербурзі поховали підполковника Міраса Башакова, ліквідованого в Україні.
Втрати Росії в Україні
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що в Росії поховали більше військових, загиблих в Україні, ніж офіційно визнали.
За даними Генштабу ЗСУ, українські сили оборони ліквідували приблизно 20 тисяч окупантів. Знищено також понад 750 танків і 160 винищувачів.
У березні стало відомо про ліквідацію Збройними силами України російського генерал-майора Андрія Колеснікова. У 2021 році він став командувачем 29-ї армії Східного військового округу.