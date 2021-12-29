Зима внесла свої корективи в щоденний розклад війни. Артилерійські ворожі обстріли дещо вщухли, але активізувалися снайпери окупантів.
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"Заїхали групи снайперів, навпроти нас стоять. Ми себе не видаємо - вони нас не бачать, і ми не гавкаємо їм приводу, щоб вони по нас стріляли", – розповів український боєць.
До позицій противника можна докинути сніжком, але з іншого боку застосовують стрілецьку зброю і гранатомети. В останні кілька днів ворог притих, але не тому, що перемир'я, а погода не дозволяє.
Читайте такожРосія висунула нову вимогу Україні й отримала жорстку відмовуНовим роком тут і не пахне, хоч бійцям і хотілося б. Планують святкувати по повній вже після війни. Водночас до свята все ж готуються на передовій – святкувати будуть скромно, по-військовому.
"Миру всім нам. Щоб ми відбили ворога і повернули ті всі території. Щоб на наступний Новий рік всі вже були вдома з рідними", - бажають українські захисники.
Як раніше повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "гуманітарна допомога" і кілька одиниць військової техніки.
За даними української розвідки, у грудні Росія значно збільшила постачання нових і модернізованих бойових броньованих машин для окупаційних військ на Донбасі.