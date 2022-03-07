Ймовірно, росіянам не подобаються введені проти них санкції.

Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі заявив, що грузинський кордон за останні дні перетнули близько 25 тисяч громадян Російської Федерації.

Зазначимо, багато європейських країн ввели санкції проти РФ через те, що вони розв'язали повномасштабну війну в Україні і влаштовують обстріли по мирному населенню.

Безліч брендів і компаній вже вийшли з ринку РФ, а це означає, що на них чекає глобальна економічна катастрофа.

Ймовірно, введені проти РФ санкції не подобаються місцевим жителям, тому вони поспішають покинути свою країну.

Крім того, РФ планували ще одну операцію з обстрілу своїх же територій, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: