Держсекретар США наголосив, що не всі російські війська відведені від кордону України, також там залишається значна частина військової техніки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Російська Федерація має можливість за короткий час розпочати нові агресивні дії на Донбасі, оскільки не всі сили відведені від кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на спільній прес-конференції, яка транслювалася на Facebook-сторінці Офісу президента.

На переконання держсекретаря США, з огляду на те, що РФ не відвела всі війська від кордону України, загроза залишається.

"Росія відвела деяку частину військ, але значні сили залишаються на кордоні з Україною. Росія відвела деяку техніку, але значна її кількість залишається на кордоні з Україною. Отже, Росія має спроможність за досить короткий час почати агресивно діяти, якщо вона це вирішить зробити", - наголосив Блінкен.

Він запевнив, що США уважно спостерігають за ситуацією і діями Росії.

"Я високо ціную стриману позицію, яку продемонструвала Україна у рамках таких провокаційних дій, перед такою агресією", - сказав Блінкен.

Читайте такожЗеленський: РФ збільшила кількість військової техніки вздовж кордону з Україною

"Ми зосереджуємося над цими питаннями так само, як і наші союзники. Це обговрювалося на нещодавньому засіданні НАТО і "Великої сімки". У цьому зв'язку ми активно розглядаємо можливість підвищення співпраці та допомоги Україні щодо безпеки", - додав Блінкен.

Також він зазначив, що сьогодні були обговорені дипломатичні зусилля з урегулювання конфлікту і Мінський переговорний процес. "Намагаємося розглянути і знайти можливості, яким чином можна сприяти дипломатії. Однак Росія продовжує, так би мовити, не діяти в рамках доброї волі, і це стосується Криму і Донбасу. Насамперед важливо відновити територіальну цілісність і суверенітет в межах законних кордонів України", - сказав Блінкен.

Ескалація біля українських кордонів з боку РФ: що сталося

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко