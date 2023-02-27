У російському полоні перебуває більше заручників, ніж в українському.

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що практично половина тих, хто перебуває в російському полоні – це цивільні. Як заявив він в інтерв’ю Голосу Америки, у заручниках є багато жінок і дітей.

"Близько 40% тих, кого утримують в заручниках – цивільні люди. Просто цивільні. Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша. Ми не беремо цивільних в полон. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", - заявив Буданов.

Росія у своєму полоні має більше заручників, ніж Україна. Важливим фактором цього став період початку повномасштабного вторгнення, а також ситуація на Азовсталі.

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"На жаль, у них за кількістю військовополонених більше, ніж у нас. Це дуже легко пояснюється. Перш за все 90% всіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні – перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли", - сказав голова ГУР.

Також Буданов розповів, чи є такі полонені, про яких Україні невідомо:

"Вірогідніше за все хтось таки є, але, повірте, 99% зрозумілі", - додав розвідник.

Полонені у війні Росії і України: що відомо з актуального

Станом з 24 лютого по 8 січня Україна провела 36 обмінів, загалом визволивши з російського полону 1646 осіб.

16 лютого цього року стало відомо про повернення на українську землю ще 100 військовополонених та одного цивільного.

Омбудсмен України недавно повідомив, що двоє російських військових повторно потрапили до полону.

22 лютого помер відомий захисник "Азовсталі", котрий вийшов з полону. У нього не витримало серце.

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