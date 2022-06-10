За даними Гайдая, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки.

Сєвєродонецьк тримається, однак російські окупанти нищать все на своєму шляху.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. "Руський мир" – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на "Азоті" – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - заявив Гайдай.

Також він зазначив, що бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

"Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків", - повідомив Гайдай.

Він додав, що відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

"У підсумку, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10"", - повідомив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Гайдай заявив, що українські військові зможуть швидко вибити з Сєвєродонецька російських окупантів, якщо отримають від Заходу далекобійні гармати. За його словами, це можливо було б зробити за два-три дні.

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