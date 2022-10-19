Якщо ЗСУ підійдуть на достатню відстань до міста, то вони можуть тримати під вогнем переправи не тільки за допомогою HIMARS, зазначив експерт.

У Росії всерйоз розглядається питання про "евакуацію" з Херсона.

Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров у новому випуску програми "Аргумент".

Наразі можна вже говорити про скорочення боєздатності російських загарбників за допомогою вогневого контролю ЗСУ логістичних шляхів.

"І причина цього теж зрозуміла - тому що в умовах, коли пропускна мостів різко знижена. Мабуть, у різному стані ці мости: їх можна ремонтувати і далі руйнувати. Понтонні переправи не справляються з необхідним потоком озброєння і боєприпасів. В результаті боєздатність російських військ на правому березі Дніпра і в самому Херсоні істотно скорочується", - сказав Федоров.

А якщо ЗСУ підійдуть на достатню відстань до міста, то вони можуть тримати під вогнем переправи не тільки за допомогою HIMARS, але і ствольною артилерією дальністю 15-17 км, зазначив експерт.

"Тоді постачання боєприпасами стане набагато реальнішим. Можна, звичайно, підвозити, але буде набагато менше всього. Значить, потрібно йти геть", - допустив Федоров.

Ситуація в Херсонській області

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв'язку з активними бойовими діями поруч.

За різними оцінками, в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані і психологічно зруйновані.

19 жовтня Путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях у зв'язку з "обстрілами". Під обмеження виїзду і незаконний огляд потрапили, зокрема, жителі Херсонської області.

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