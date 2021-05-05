Минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби операції Об’єднаних сил.
"Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.
Також неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й з гранатометів різних систем.
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У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Ситуація на фронті сьогодні, 5 травня
Станом на 7 годину ранку зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
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