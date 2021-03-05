Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

На Донбасі за минулу добу зафіксовано дев'ять порушень перемир'я з боку бойовиків.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

Обстріли ворог вів у районі населених пунктів Водяне, Авдіївка, Павлополь, Піски, Талаківка, Новозванівка та Золоте-4. Застосовувалися міномети, автоматичні станкові й протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який було вчасно подавлено.

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Бойових втрат у лавах Збройних сил України немає.

З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован