На Донбасі за минулу добу зафіксовано дев'ять порушень перемир'я з боку бойовиків.
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.
Обстріли ворог вів у районі населених пунктів Водяне, Авдіївка, Павлополь, Піски, Талаківка, Новозванівка та Золоте-4. Застосовувалися міномети, автоматичні станкові й протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який було вчасно подавлено.
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Бойових втрат у лавах Збройних сил України немає.
З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.
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