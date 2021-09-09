Також сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі був тяжко поранений один український військовослужбовець. Стан його здоров’я - тяжкий.

Увечері, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Після обстрілу шістьох захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз – акубаротравма. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Також повідомляється, що сьогодні, 9 вересня, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі тяжко поранений один український військовослужбовець.

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"Сьогодні збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 серпня, окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позицій, поранено двох військових.

Перед цим бойовики скинули з дрона на прифронтове місто Зайцеве дві саморобні бомби. Одна з них – розірвалася на дорозі біля будинку пенсіонерів, другу знищили українські військові.

За словами саперів, бомби були нашпиговані тротилом і свинцевими кульками.

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Автор: Денис Прядко