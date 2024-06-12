Наразі він перебуває у госпіталі.

Поранений український військовослужбовець ризикнув та привернув увагу невідомого дрона, сподіваючись, що він український. Його евакуювали.

Відео порятунку військового на ім'я Дмитро опублікували у Telegram-каналі 47 окремої механізованої бригади. Під час аеророзвідки воїни помітили в одній з посадок пораненого військового. Чоловік почав вказувати на турнікет та годинник, показуючи, що час спливає. Потім він продемонстрував свій військовий квиток.

Виявилося, що український боєць отримав п'ять кульових поранень, потрапивши у засідку окупантів. За годину його евакуювали на бойовій машині піхоти Bradley.

"Дочекавшись сприятливих умов, медики 47 ОМБр евакуювали Дмитра на американській БМП Bradley. Зараз боєць лікується в госпіталі. Попросив скинути йому це відео, адже й "самому цікаво глянути", - йдеться у повідомленні.

Дрони на війні: інші новини

Як відомо, повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило ставлення до застосування безпілотних літальних апаратів на фронті.

На початку року 95 ОДШБ показало операцію з порятунку українського військового, який опинився у російському полоні. Його помітили випадково під час ліквідації загарбників за допомогою скидів. Оператор дрона не лише вивів бійця, а й "відбив" його у іншого окупанта.

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