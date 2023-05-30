За словами Зеленського, для України буде корисним лише чітка та тверда позиція Китаю про виведення окупаційних військ РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай може "ходити канатом десь зовні" між Заходом і РФ.

В інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun український лідер сказав, що президент РФ Володимир Путін бреше своїм союзникам. Зокрема, Путін після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та запевнень, що він проти розміщення ЯЗ за межами своєї території, оголосив про передачу ядерки Білорусі.

"Росія бреше навіть тим країнам, які були до неї в чомусь близькі, навіть тим країнам, які вважали Росію чесним союзником. Російська риторика про ядерну зброю — це лише політика. Невдала політика, неправильна політика", — наголосив Зеленський.

Відео дня

За словами очільника держави, у контексті "мирного плану" Китаю Україна чітко сказала, що основною є її власна формула миру.

"Якщо і тільки якщо Китай заявить чітку та тверду позицію про те, що російські війська мають бути виведені з усіх територій України, я думаю, це може бути нам корисним", — підсумував президент.

Війна в Україні - що каже Китай

Китай продовжує стверджувати, що його відносини з Росією не мають відношення до війни в Україні, однак, за даними ЗМІ, окупанти користуються амуніцією китайського походження.

Пізніше лідер Китаю запевнив президента України, що китайці не постачатимуть зброю Росії.

Лідери G7 неодноразово закликали Китай натиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з України.

Вас також можуть зацікавити новини: