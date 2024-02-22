Влада РФ хоче виправдати великі втрати у війні і зниження стандартів життя як результат прямого конфлікту із Заходом, хоча насправді війна ведеться проти України, зазначили у британській розвідці.

Російська Федерація намагається налаштувати росіян всередині країни на те, що війна в Україні триватиме ще довго.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Розвідка звернула увагу, що 14 лютого 2024 року речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що хоча "спеціальна воєнна операція" розпочиналася як військова операція проти України, з часом вона набула форми війни проти колективного Заходу". Пєсков додав, що "це війна, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучені до конфлікту".

У цьому зв'язку, розвідка зазначила, що "це у цілому відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка прагне виправдати тривалість конфлікту і масштаби російських втрат через зображення війни як прямого конфлікту з Заходом".

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Також Пєсков продовжував визнавати, що "спеціальна воєнна операція" може тривати трохи довше, але це не може змінити перебігу речей". Розвідка зазначає, що "це складає частину російського офіційного наративу, який, майже напевно, спрямований на те, аби налаштувати місцеве населення на довгостроковий конфлікт і пов'язане з ним зниження рівня життя в країні, одночасно забезпечуючи упевненість в остаточній російській перемозі".

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Як повідомляв УНІАН, раніше американський телеканал CNN з посиланням на дані американської розвідки та думки американських політиків заявляв, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах.

У короткостроковій перспективі Україна протримається і без зброї від США, але Росія має час на збільшення військового виробництва.

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