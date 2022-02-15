Аналітики не підтверджують відведення військ РФ від кордону з Україною.

Росія має намір вторгнутися до України 16 лютого о першій годині ночі за британським часом й о третій – за київським, завдавши масований ракетний удар з участю 200 тисяч військовослужбовців.

Про це пише британський таблоїд The Sun з посиланням на високопосадовців з американської розвідки.

Як пише видання, навіть попри офіційні заяви Росії щодо відведення частини військ до місць постійної дислокації, на південному і східному напрямках залишається ще понад 130 тисяч солдатів. Ще понад 40 тисяч пропутінських сил – у Білорусі на півночі і 30 тисяч окупантів – на Донбасі.

Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде "майже напевно з кількох точок" на південному, східному і північному флангах України.

Загроза нападу Росії

Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалась, зокрема, розслідуванням падіння МН17, стверджують про рух військ РФ до кордону України.

Як писав УНІАН, 11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

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