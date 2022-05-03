Більшою частиною війська РФ у Придністров'ї охороняють склади.

Придністров'я для російських окупантів у військовому плані є наразі величезною проблемою.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю НВ.

"Придністров'я для них у військовому плані — величезна проблема. Є територія, яку вони повністю контролюють. Проте у них не має до неї жодного підходу. Кордон з одного боку з Молдовою, з іншого — з Україною. І як би вони там не кричали, нічого серйозного вони там зробити не можуть. Ті підрозділи, які перебувають у Придністров'ї, — це і є вся їхня сила, а їх приблизно 1,3 тис. людей. Це російські офіційні війська у цьому регіоні", - повідомив він.

Більшою частиною війська РФ, за словами Буданова, охороняють склади у населеному пункті Ковбасне, меншою — радіоцентр у селищі Маяк, і стоять у Тирасполі.

"Великою загрозою (вони - УНІАН) не є. Але це фактор дестабілізації в усьому цьому регіоні: для Румунії, для Молдови і для нас", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як ескалація в Придністров'ї може вплинути на війну в Україні.

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