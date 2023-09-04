Зазначається, що це була багатоетапна і складна операція ГУР та підрозділів Нацполіції.

Українська розвідка розкрила деталі операції, внаслідок якої російський військовий гелікоптер перелетів на український аеродром і здався ЗСУ.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ. Операцію, завдяки якій вдалося отримати цей борт, в ГУР назвали найкращим прикладом плідної співпраці з Національною поліцією.

"Багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів обох відомств та режиму максимальної секретності. Адже країна-окупант вживає безпрецедентних заходів безпеки щодо недопущення будь-яких контактів своїх авіаторів з "неперевіреними" особами", - йдеться у повідомленні.

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В ГУР назвали етапи реалізації цієї операції:

Для початку вдалось визначити, що один з військових пілотів росії не схвалював рішення політичного керівництва країни щодо розв’язання повномасштабної війни.

Наступний крок – налагодження безпосереднього контакту із вказаним військовим. І кінець кінцем, отримання згоди на продуктивну співпрацю.

"Важливим елементом спецоперації стали гарантії безпеки для родини пілота. Його сім’ю вдалося безпечно переправити в Україну", - зауважили в ГУР.

Фінал операції – переліт вертольоту у вказану точку і передача українським військовим.

"Наразі пілот і його родина перебувають в Україні та будують плани на майбутнє. Два інші члени екіпажу вертольоту, які не знали про реальні плани пілота, прийняли рішення не здаватися в полон і загинули одразу після посадки", - додали в ГУР.

У розвідці зауважили, що ця операція наочно продемонструвала, що під час війни різні відомства сфери безпеки і оборони успішно діють разом і досягають максимальних результатів.

Трофейний "Мі-8"

23 серпня стало відомо, що російський військовий гелікоптер Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Гелікоптер повністю цілий, і його зможуть використовувати для потреб ЗСУ після детального огляду та вивчення обладнання.

"Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - писали ЗМІ з посиланням на джерела.

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