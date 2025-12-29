В DeepState пояснили складність оборони Гуляйполя для українських захисників

У російських окупантів значно більше штурмових груп.

Місто Гуляйполе Запорізької області знаходиться у низовині, і рельєф місцевості ускладнює оборонні дії. Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState.

"Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості", - відзначається у повідомленні.

Зокрема, місто перебуває повністю у "сірій зоні", бо противник, як і українські сили, присутній практично всюди.

Відео дня

"В одному підвалі можуть бути бійці Сил Оборони України, а в сусідньому противник. У відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором", - наголошується у повідомленні.

Як пояснюють аналітики, основну складність для українських підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе знаходиться в низовині і заводити людей в місто стає складною задачею. "І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф", - сказано у повідомленні.

"Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", - заявили в DeepState.

Бої за Гуляйполе: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти заявили про захоплення Гуляйполя, але Генеральний штаб ЗСУ спростував ці твердження.

Під контролем загарбників перебуває лише частина міста. Ситуація у місті складна, тривають бої: противник намагається видавити Сили оборони з позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: