Окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області. Ракети влучили у 5-поверхівку. В будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру зросла до 24 осіб.

Відповідна інформація оприлюднена у Telegram Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб. Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 24 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб. Візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувально-пошукові роботи тривають.

Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина.

Зранку сьогодні, 11 липня, повідомлялось, що під завалами будинку виявлено тіла 20 загиблих, врятовано 8 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: