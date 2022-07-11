Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру зросла до 24 осіб.
Відповідна інформація оприлюднена у Telegram Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб. Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 24 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб. Візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувально-пошукові роботи тривають.
Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина.
Зранку сьогодні, 11 липня, повідомлялось, що під завалами будинку виявлено тіла 20 загиблих, врятовано 8 осіб.