За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них - одна дитина.

З-під завалів будинку у Часовому Яру Донецької області рятувальники дістали тіла вже 17 загиблих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

"Станом на 07:00 11 липня...виявлено та вилучено з-під завалів 17 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають" - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них - одна дитина, хлопчик 9 років.

Удар по Часовому Яру: подробиці

Окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району. Ракети влучили у 5-поверхівку, у будинку повністю знищено два під'їзди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина. На місці продовжують працювати рятувальники.

Пізніше Кириленко повідомив, що з-під завалів багатоповерхівки у Часовому Ярі врятовано ще одну людину. За оперативною інформацією, під завалами залишається 23 людини.

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