За словами воїнів, росіяни переконують, що нібито не розуміють, чому їх привезли в Україну.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади показали звільнення Кліщіївки, що під Бахмутом Донецької області.

Кадри запеклих боїв опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. На кадрах видно, як українські захисники крок за кроком звільняли Кліщіївку, штурмуючи кожну лісопосадку та окоп, зайнятий загарбниками.

Воїни на відео зауважують, що деякі окупанти потрапили у полон, переконуючи, що "нікого не вбивали". Втім, ці виправдання не були переконливими.

"Було таке, що ми з одного невеличкого підвальчику витягували 8 п*дарів (окупантів - УНІАН). От, ми йдемо штурмувати, а їх привезли туди, вони сидять чотири доби. Все, ми зайшли, гранату кинули, а вони сидять і не вилазять. Вони без мотивації", - пригадали військові.

Захисники зазначають, що емоції переповнюють їх, коли із чергового завдання повертається вся група та ще й з із кількома полоненими. Для ЗСУ - це "гарна мотивація".

"Я відзначив би усю роту - від першого до крайнього солдата, які виконували завдання. Усі, хто брав участь у цій операції, знають ціну цього населеного пункту - все через кров, піт, на жаль, через поранених і втрати. У Кліщіївці загинули два військовослужбовця з моєї роти. Загинули смертю хоробрих під час бойового завдання", - розповів один з командирів.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Цього місяця українські сили взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка поблизу Бахмута. Зараз на підступах до міста тривають важкі бої, окупанти намагаються повернути собі втрачені позиції.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив плани України щодо деокупації Бахмута.

Він, зокрема, розповів, що українські сили сконцентруються на перекриванні всіх шляхів постачання окупантів на цьому напрямку, оточать місто, і тільки потім увійдуть в нього.

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