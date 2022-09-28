Триває ліквідація наслідків.

В результаті ракетного удару по Кривому Рогу значні руйнування отримав об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

"Ввечері, близько 20:40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", - зазначив він.

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Вілкул додав, що у Криворізькому районі ввечері ворог обстріляв Велику Костромку Зеленодольської громади, пошкоджено лінію електропередач, обійшлося без людських втрат.

"Незважаючи на застосування ворогом усіх видів озброєнь, на всій ділянці фронту на нашому напрямку ситуація повністю контролюється ЗСУ. За інформацією ОК "Південь", наші війська продовжують позиційні бої для покращення та закріплення свого положення", - йдеться у повідомленні.

У Бериславському районі ворог спрямував ДРГ з 4 осіб, яка була зупинена.

"Також окупанти 3-ма танками спробували провести наступальні дії в напрямку Чкалове – Безіменне: 1 танк підірвався на міні, 2 – втекли. Ракетно-артилерійськими підрозділами знищено ворожий склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді Херсонщини", - розповів Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Вілкул заявив про ракетну атаку на Кривий Ріг та закликав нічого не знімати та не викладати у соцмережі.

Повітряне командування "Схід" повідомило, що під час ракетного удару противником застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н.п. Синельниково.

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