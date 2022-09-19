Удар був нанесений ймовірно з системи "Смерч"

Потужні вибухи прогриміли в понеділок, 19 вересня, в Кривому Розі. Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Спочатку з'явилося повідомлення про вибухи в місті під час повітряної тривоги. За попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони.

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Пізніше Вілкул повідомив про удар з РСЗВ окупантів.

"Прихід з РСЗВ (схоже "Смерч") в Криворізькому районі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, обійшлося без втрат.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема, по дамбі. В результаті удару почалося підняття рівня води в м. Інгулець, через що вночі відбувалася евакуація людей в двох районах міста, оскільки почалося підтоплення будинків.

15-16 вересня ворожі війська знову завдали ударів по цій дамбі.

17 вересня Вілкул повідомив, що в місті ліквідовано підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. На гідротехнічних спорудах міста тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

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