Звільнені території зачищаються від вибухонебезпечних предметів російської армії.

В Чернігівський області ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти - Количівку, Ягідне та Іванівку.

Як повідомляти оперативне командування "Північ", територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго пам'ятатимуть жахи війни. Купа розбитого і спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова в бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або втекли", - сказано в повідомленні.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький сповістив про активний вихід російських військ з території області.

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