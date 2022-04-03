Українські захисники продовжують зачистку.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький сповістив про активний вихід російських військ з території області.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"У нас є непогані новини з Сумщини. Російські війська зі вчорашнього дня активно почали вихід на свою територію з нашої області. Останні дні ми спостерігали накопичення російських військ від Білопілля до самого Конотопу. … Заходили нові колони, вони окопувались, чинили терор на території області, в громадах, обстрілювали мирних мешканців, стріляли невпорядковано по лісам, по будинкам, на вулицях з танків, гранатометів", - розповів Живицький.

За його словами, сьогодні ще зарано говорити про звільнення області, оскільки триває зачистка, але техніка ворога залишила територію.

"Наздоганяла наша артилерія. Вони тягли підбиті танки, підбиту техніку, як раз все накопичення військ було пов’язане з тим, що вони прикривали своє "недобитки", - додав він.

Нагадаємо, 2 квітня у Генштабі Збройних сил України повідомили, на Слобожанщині окупанти заблокували виїзд з міста Буринь, де фіксується велике скупчення ворожої військової техніки. Тривала блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводили рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

Дмитро Живицький тоді ж повідомив, що в Конотопському районі Сумщини з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ, і сформовано умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку - в Росію.

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