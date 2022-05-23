За словами міського голови, жодного дня не було безпечного зеленого коридору.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України населення Херсона скоротилося з 300 тисяч до 170-180 тисяч, однак безпечних шляхів виїзду з міста не існує.

Як розповів міський голова Ігор Колихаєв в інтерв'ю "РБК-Україна", з першого дня широкомасштабної війни, з 24 по 28 лютого, з Херсона люди виїжджали на свій власний страх та ризик.

"Вони їхали в сторону Миколаєва. Але в нас жодного дня не було безпечного зеленого коридору. Тут залишилися діти з дитбудинків, інтернатів, які також не виїхали з нашого міста. ... Безпечно виїхати з Херсона неможливо. З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід - там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові - як на в'їзд, так і на виїзд з тимчасово окупованої території. Там люди стоять під обстрілами "градів", є велика кількість поранених, є "двохсоті". Це якийсь страшний час для Херсона та всієї Херсонщини. Намагаються люди виїжджати в сторону Мелітополя, хоча там все одно дуже багато блокпостів і всі туди їдуть "на удачу". Більш безпечно, звичайно, їхати в сторону окупованого Криму. Хоча і там є свої нюанси", - повідомив Колихаєв.

Мер зазначив, що 3 березня до міста зайшли війська Російської Федерації, і відтоді територія Херсона перебуває під повним контролем військ Російської Федерації, хоча на сьогодні місто та область не визнані тимчасово окупованими територіями.

Велика кількість людей, за його словами, виїжджає до Криму і чекає на те, що буде далі з Херсоном та Херсонською областю.

"Інколи люди їдуть, потім повертаються, починаються обстріли - і вони знову виїжджають. Дуже багато виїхало моряків, яким потрібно було йти в рейси. Вони через Крим їдуть до Туреччини, Грузії. ... Зараз залишається приблизно 170-180 тисяч містян. Ми також прийняли дуже багато біженців із сіл області, що розбомблені - зі сторони Снігурівки, Великої Олександрівки. Ми їх розміщували у школах, багато хто з них і зараз залишаються тут. Також багато людей приїхали з Маріуполя та Мелітополя", розповів міський голова.

Як повідомляв УНІАН, окупанти замінували мости й дороги, якими мешканці Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

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