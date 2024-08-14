У Донецькій області ситуація дуже складна, зазначив очільник обласної військової адміністрації.

Місто Торецьк Донецької області не захопили росіяни, у населений пункт заходили диверсанти, однак їм "дали по зубах" українські воїни.

Місто повністю під контролем захисників України, розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону. "Обстановка у місті дуже складна, ворог місто не зайняв, заходили диверсійні групи, а наші захисники їх відбили", - сказав чиновник. За його словами, у Торецьку знаходяться близько 3 тисяч осіб, вони перебувають у підвальних приміщеннях, і виїжджають дуже повільно, - 10-15 людей кожного дня.

Голова Донецької ОВА додав, що ситуація в області дуже складна, ворог кожного дня намагається прорвати нашу оборону. "Тільки за добу ворог обстріляв близько трьох тисяч разів Донетчину з усіх наявних видів озброєння. На жаль, за добу одна людина загинула та дві - отримали поранення", - повідомив він. Філашкін підкреслив, що кількість обстрілів з боку супротивника зростає.

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Супротивники вже тривалий час обстрілюють Донецьку область з різного озброєння й намагаються рухатися вперед. Через супротивників у регіоні є дуже багато руйнувань, постраждалих та жертв. Ворогам також вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

8 серпня аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що українські бійці відступили біля Торецька, щоб не опинитися в оточенні. Пізніше аналітики DeepState стверджували, що російські загарбники змогли просунутися на Торецькому напрямку.

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