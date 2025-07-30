З квітня РФ використовує свої морські носії лише один раз на місяць.

Корабельна активність росіян в Азово-Чорноморському регіоні значно впала за останні місяці, констатував речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Про це він сказав в ефірі Київ24.

"Попередні три місяці, і фактично цей місяць, росіяни використовують морські носії в Азово-Чорноморському регіоні один раз на місяць. І це каже багато про що. Тому що раніше вони їх застосовували набагато активніше. Імовірно, все ж таки вони мають деякі складнощі з експлуатацією корабельно-катерного складу в Азово-Чорноморському регіоні", - зазначив Плетенчук.

І в першу чергу, за його словами, це пов’язано з тим, що вони були вимушені покинути пункти базування в Криму, в Севастополі.

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Як зауважив речник ВМС, основні завдання ворогу доводиться зараз виконувати за рахунок малих суден, він не може забезпечити повноцінну присутність в акваторії Чорного моря.

Активність росіян на морі - новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни заявили про випробування власного морського дрона, який, за їх твердженням, може уражати кораблі на відстані до 300 км, чого достатньо, щоб дотягнутися до Одеси та міста Ізмаїл Одеської області з території окупованого Криму.

За даними ВМС України, після низки вдалих атак України на кораблі ЧФ РФ, залишки суден окупантів були відведені з Чорного моря в окупованому Криму. Згідно з останніми даними, в Азово-Чорноморському регіоні залишається 8 російських кораблів - носіїв ракетного озброєння. Це три малі ракетні кораблі (по 8 пускових), два фрегати, які також мають на борту по стільки ж пускових, та три підводні човни.

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