За словами Плетенчука, поки що бути впевненим у якихось характеристиках цієї зброї неможливо.

Росіяни заявили про випробування власного морського дрона, який може "дотягнутися" до Одеси, але як зазначили у Військово-морських силах (ВМС) ЗСУ, насправді РФ намагається скопіювати чужий вдалий досвід та масштабувати його.

Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Він підтвердив, що росіяни продемонстрували нові системи озброєння і припустив, що це був один з ключових кейсів під час навчань у Балтійському морі.

Водночас він зазначив, що відео було надано соцмережам військово-морського флоту РФ, тому бути впевненим у характеристиках цієї зброї неможливо.

Відео дня

"Тому, що як правило вони намагаються завищити параметри своєї техніки, яку вони зазвичай називають "аналогов нєт". В результаті доволі складно аналізувати. Але саме факт, що вони рухаються в цьому напрямку, підтверджується. Це не перша така заява (ворога – УНІАН) щодо розробки морських безекіпажних комплексів. Це, щонайменше, четвертий такий кейс", - пояснив Плетенчук.

Речник акцентував, що росіяни завжди намагаються копіювати чужий вдалий досвід та за можливістю його масштабувати.

Він також пояснив, чи можуть росіяни модернізувати ракети "Калібр", які наразі втратили свою актуальність – їх використовують більше для перевантаження української протиповітряної оборони.

"Вони могли б мати універсальні пускові на цих носіях… Деякі джерела кажуть, що носії обладнані універсальними пусковими. Чому вони їх не використовують для запуску інших ракет, крім "Калібрів" - питання з "зірочкою". Загалом застосовування ракетного озброєння – непростий процес і підготовка доволі складна. Тим більше, що велика частина логістики, яка за це відповідає, залишилася в Криму", - наголосив військовий.

Наразі в Азово-Чорноморському регіоні залишається 8 російських кораблів - носіїв ракетного озброєння. Це три малі ракетні кораблі (по 8 пускових), два фрегати, які також мають на борту по стільки ж пускових, та три підводні човни

Російське озброєння

Нещодавно під час військово-морських навчань у Балтійському морі окупанти випробували морські дрони-камікадзе, про що стало відомо через кадри, поширені у російських пабліках.

На відео можна побачити, як до нерухомої цілі наближається невеликий катер, врізається в ціль та вибухає. Судячи за все, дрон може мати потужну бойову частину та оснащений камерою з прямим каналом зв’язку. Z-блогери запевняють, що цей дрон запускається з військового корабля й здатен вражати цілі на відстані понад 300 км, чого достатньо, щоб дотягнутися до Одеси та міста Ізмаїл Одеської області з території окупованого Криму.

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