Було б чудово, якби Чорноморський флот взагалі залишив би Азово-Чорноморський регіон, кажуть у ВМС.

Після звільнення Криму від окупантів Росія зможе залишити свій флот у Чорному морі – на базах, розташованих на російській території.

"Інших варіантів, окрім повного звільнення нашої території, нашого Криму, взагалі не розглядаємо. Крим буде звільнено, однозначно.Тому, звісно, після звільнення нашого Криму жодної мови про перебування там російських окупантів йти не може. В ідеалі було б чудово, якби так званий Чорноморський флот взагалі залишив би Азово-Чорноморський регіон", – зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в коментарі "Радіо Свобода".

Плетенчук зауважує, що перебування ворожого флоту в акваторії Чорного та Азовського морів – постійний фактор небезпеки.

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"Але РФ є спільним користувачем Чорного моря – тому на їхніх берегах ці бази можуть і далі зберігатися", – додає він, маючи на увазі перебазування ЧФ Росії до Новоросійська (Краснодарський край).

Ліквідація ЧФ РФ - оцінки експертів

За оцінкою британської розвідки, після серії ударів українських сил Чорноморський флот Росії втратив можливість здійснювати ефективну морську блокаду України.

Військовий експерт Роман Світан прогнозує, що Чорноморський флот РФ може бути остаточно знищений, оскільки піти з Чорного моря він просто не може.

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