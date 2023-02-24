Президент навіть не хоче думати про такий сценарій.

Президент України Володимир Зеленський не хоче навіть припускати, як складеться ситуація, якщо протягом року, тобто до 24 лютого 2024-го, ЗСУ не звільнять тимчасово захоплені території. Він закликав журналістів не розглядати такий варіант.

Відповідне питання Зеленському поставили в ході прес-конференції на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії. Президент відповів на нього наступними словами: "Я навіть не хочу думати про таке, що ми будемо все в такій же ситуації, як сьогодні. Це була б драма. Я навіть не хочу про це думати, і ви не думайте. Ми партнери. Ви ж з Британії? Де наші винищувачі "Тайфун"?

Нагадаэмо, як писав УНІАН, на тій же прес-конференції Зеленський висловив упевненість, що Україна може перемогти в поточному році: "Якщо всі ми виконаємо свої завдання, нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дійсно хочу цього року. У нас все для цього є — мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали".

Відео дня

Президент окремо підкреслив, що Росія повинна поважати право України жити на своїй землі, вивести війська, припинити вбивати цивільне населення і завдавати ударів по інфраструктурі. Тільки після цього можна буде визначит, "в якому форматі дипломатично ставити крапку".

Прогнози щодо закінчення війни Росії проти України

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що бойові дії триватимуть і через рік, тобто в лютому 2024-го. Причина цьому — готовність РФ масово жертвувати своїми людьми і кидати їх на смерть.

У жовтні 2022-го голова Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов передбачив вихід ВСУ на межі 1991 року найближчим літом. І нещодавно він підтвердив, що прогноз не змінився.

Керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вірить у перемогу України восени 2023-го. Він вважає, що це відбудеться в жовтні або листопаді.

Вас також можуть зацікавити новини: