РНБО підтримала введення надзвичайного стану в Україні, тепер рішення - за Верховною Радою.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, чи можуть бути введені комендантські години в окремих регіонах в період надзвичайного стану в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

"В залежності від ситуації на тій чи іншій території штаб може приймати ті чи інші рішення. Ще раз наголошую, за необхідності. Ніхто не буде когось "кошмарити", але забезпечувати безпеку у разі необхідності - це наш обов'язок", - сказав Данілов.

Надзвичайний стан в Україні - що відомо

РНБО підтримала введення надзвичайного стану в Україні, тепер рішення - за Верховною Радою.

Данілов зазначив, що у різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть бути різними. Зокрема, у регіонах "залежно від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про правовий режим надзвичайного стану, обласні комісії, у які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення".

За його словами, це може бути: посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; обмеження певного руху транспорту; додатковий огляд; перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб.

При цьому він зазначив, що у разі вторгнення Російської Федерації в Україну буде відразу запроваджено режим воєнного стану.

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