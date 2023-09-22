Фактично кінцевий варіант лише один – ліквідація, питання лише в тому, буде вона добровільною чи примусовою.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у Чорноморського флоту РФ є лише два варіанти майбутнього, але кінцевий результат буде один – припинення існування.

"Два варіанти майбутнього для чф рф – самоліквідація добровільна або примусова. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення", - написав Данілов у соцмережі Х.

Він зазначив, що російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати традицію наступництва.

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Якщо ж добровільного затоплення не відбудеться, тоді, за словами Данілова, "чф рф нарізатиметься за принципом салямі".

Він зазначив, що процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури.

Чорноморському флоту РФ ніде сховатися

Сьогодні вдень у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали гучні вибухи. Окупанти пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а також перекрили Кримський міст.

Згодом гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту. В мережі з'явилися фото та відео ураженої будівлі.

Раніше перед цим під час атаки по Севастопольському морському заводу 13 вересня були пошкоджені російські десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

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