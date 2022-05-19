Секретар РНБО додав, що, коли була можливість, Україна передавала на "Азовсталь" повітряним шляхом необхідні речі, але тепер такої можливості більше немає.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов висловився про героїзм захисників Маріуполя.

Його цитує НВ.

"Ми навіть не можемо собі уявити, як важливо було тримати на собі Маріуполь, стримувати 20 тис. російських військових. Якби вони цього не зробили, наша ситуація на фронті сьогодні була б надважкою. Наголошую: вони герої для нашої країни", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що, коли була можливість, Україна передавала на "Азовсталь" повітряним шляхом необхідні речі, але тепер такої можливості більше немає.

Данілов не відповів прямо на запитання про те, хто надає допомогу евакуйованим з "Азовсталі" українським військовим і чи є там представники міжнародних організацій, які можуть контролювати процес.

"Я не можу відповісти на це питання сьогодні. Дуже хотіли, щоб представники ООН, Червоного хреста, інших міжнародних організацій могли бути поруч з нашими важкопораненими", — сказав він.

Данілов підкреслив, що Україна зробить все, щоб повернути додому оборонців Маріуполя.

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