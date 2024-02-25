Він також розповів, що для Росії в плані дезінформаційної політики по відношенню до нашої країни є головними чотири теми.

24 лютого 2022 року розвідки провідних країн давали давали хибний аналіз ситуації відносно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Я хотів би задати всім нам питання, чому 24 лютого 2022 всі без виключення розвідки всіх провідних країн давали хибну інформацію, давали хибний аналіз ситуації відносно нашої країни? Це дуже важливий меседж, це дуже важливе питання. На превеликий жаль, на нього мало бажаючих давати відповідь. Тому що коли багато країн знаходяться в інформаційній бульбашці, і це не тільки наша країна, - це може привести до дуже катастрофічних наслідків. Це величезна проблема для всього світу. Це величезна проблема для всіх без виключення. І з цим потрібно щось робити", - сказав Данілов.

Він також розповів, що для Росії в плані дезінформаційної політики по відношенню до нашої країни є головними чотири теми: дискредитація вищого політичного керівництва нашої країни, розкол еліт, деморалізація ЗСУ та дезорганізація нашого населення.

"174 млн контактів. Такі групи в РФ є по кожній країні. На нас - увага номер один, на другому місці - Польща. Наратив, мовляв, поляки принизили українців - це у них в обов'язкому виконанні", - розповів секретар РНБО.

Він також зазначив, що кількість ультраправих партій в Європі, які підтримує РФ, вже - на другому місці.

"Ми знаходимося перед величезними викликам. І якщо світова спільнота зараз не буде давати відповідь на це питання, то ми будемо у вкрай важкому стані. Тому що, крім фізичної війни, яка йде на нашій території, зараз йде війна за розум людей", - пояснив він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з метою його дискредитації. Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.

В ЦПД наголосили, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО. Мііноборони Франції звинуватило РФ у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної Москвою війни проти України. Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації Кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу. Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад, офіційної сторінки головнокомандувача ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: