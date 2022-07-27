За словами секретаря РНБО, якщо добровольчі батальйони в Росії і будуть існувати, то тільки на папері.

Жодного добровольчого батальйону "Москва" або "Петербург" в Росії не існує і навряд чи буде існувати.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи кампанію в РФ зі створення батальйонів добровольців для участі у війні проти України.

За його словами, навіть, якщо добровольчі батальйони у РФ і будуть існувати, то тільки на папері, а в їх складі будуть якути, чуваші та інші люди з тих суб'єктів федерації, які Росія свого часу колонізувала.

Секретар РНБО зауважив, що добровольці – це ті люди, які йдуть безкоштовно за поштовхом серця захищати свою країну. Так саме, як це було в Україні у 2014 році, де добровольчі батальйони були сформовані за територіальною ознакою та мали відповідно до цього назви.

"Вони (РФ - УНІАН) зараз зробили таку кальку і вважають, що ці люди будуть добровільно йти на фронт. Вони не йдуть добровільно, вони підписують контракти. Зараз Росія максимально збільшує кількість грошей, яку вона готова платити цим людям, які йдуть на вірну загибель. Ці суми зараз у РФ вже почали сягати шалених цифр, у порівнянні з тим рівнем життя, яке є на їхніх територіях",- сказав Данілов.

Він вважає, що результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, в Росії активно розгортається кампанія під гаслом "Від кожного суб'єкта федерації по батальйону". Кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з окупованим Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону добровольців для участі у війні проти України.

За даними розвідки, в Росії на війну набирають найманців з країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.