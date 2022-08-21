Треба бути готовими, але не піддаватися паніці.

У Оперативному командуванні "Південь" розповіли, яких "сюрпризів" очікувати від окупантів на День Незалежності України 24 серпня.

Про це йшлося у заяві начальниці об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"По-перше, ми спостерігаємо, що вони суттєво збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, з "Калібрами" їх наразі п’ять. В тому числі і підводні. І використання "Калібрів" цієї ночі - це теж може бути певним знаком для того, щоб зрозуміти, що вони напоготові. Вони готові їх застосовувати, навіть незважаючи на їхню високу вартість і не дуже велику кількість, яка там залишилась", - сказала Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що окупанти будуть підтягувати сили і на Миколаївському та Херсонському напрямках.

"Оскільки фортеця незламності Миколаїв, яка не дає просунутись на Півдні, їм дуже довго не дає спокою і, напевно, що будуть гатити і там. Ми вже бачимо про призначення комендантської години, подовженої в Харкові та інших містах, які під щільним вогнем. Тому треба бути готовими до того, що вони можуть це застосувати, але не піддаватися паніці, не створювати жодного зайвого ажіотажу. Бути міцними всередині та розумними ззовні для того, щоб зберегти себе і Україну", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, дещо раніше президент Володимир Зеленський перед Днем Незалежності попередив українців про нову небезпеку.

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