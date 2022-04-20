Так, під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії".

Росія втягує у ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій "Цербер". 15 квітня відбулось прощання та поховання хлопця. Військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" знаходиться у м. Молодогвардійськ, Краснодонський район Луганської області. Утворений 2 листопада 2014 року. Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика. Учасниками клубу є понад 90 дітей. Встановлено, що більшість дітей – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні", - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової мобілізації.

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