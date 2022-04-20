На цей момент в Україні зруйновано або пошкоджено 279 мостів і близько 23 тис. км автомобільних доріг.

На відновлення мостів і доріг, зруйнованих в результаті повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, знадобиться близько 30 млрд доларів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"На цей момент вже є 279 мостів, які зруйновані частково або повністю. До цих збитків ще треба додати близько 23 тис.км автомобільних доріг, які також зруйновані й зараз треба їх по новому викладати. Тобто це дороги, які не підлягають ремонту, які треба просто зробити заново", - сказав Найєм.

За попередніми підрахунками Мінінфраструктури разом з Київською школою економіки, потрібно понад 28 млрд доларів на відновлення доріг. А також близько 1,5 млрд доларів тільки на відновлення мостів.

Зазначається, що в майбутньому ця сума зростатиме, оскільки щодня відбуваються руйнування.

"Зрозуміло, що в Україні цих грошей зараз немає. Ми сподіваємося, що, по-перше, це гроші, які будуть дані Україні в якості допомоги для відновлення. І друге питання, що будуть залучення фінансів. Але я думаю, що про це зараз зарано говорити, тому що ми не знаємо ще остаточних збитків. І форма, і структура допомоги Україні зараз лише тільки формується і зараз лише тільки починаються ті процеси консолідації допомоги України", - додав Найєм.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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