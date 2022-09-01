Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють в Україні, то наша влада нікого не тримає - світ великий, зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони.

Після деокупації територій частини Донецької та Луганської областей не ми маємо думати, як порозумітися з людьми, які там жили.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", яке транслювалося на телемарафоні.

Відповідаючи на питання, як нам порозумітися з людьми, з якими ми не жили 8 років через окупацію, зокрема, частини Донецької та Луганської областей, Данілов зазначив, що це їм з нами треба порозумітися.

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"Це фудаментальна річ - це їм з нами треба порозуміти, а не нам з ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території України, то ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати в США, в Німеччину, куди завгодно, або в Якутію, Воркуту, де їх ще чекають", - наголосив Данілов.

За його словами, всі окуповані територію будуть звільнені , бо це Україна.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року незаконно анексувала Крим, вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили там самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Рано вранці 24 лютого російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивникам вдалося взяти під контроль нові території на сході та півдні нашої держави.

Армія України дає гідну відсіч ворогу. Станом на 31 серпня на нашій землі знищено 47 тис. 900 ворогів.

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